Update: Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, nadat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell dinsdag in Zweden geen uitspraken deed die een wijziging in het monetaire beleid suggereerden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 447,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 14.906,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 6.918,14 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.737,70 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade stellen beleggers hun geluk op de proef in aanloop naar het belangrijke inflatiecijfer uit de VS, dat voor donderdag geagendeerd staat. Economen rekenen op een daling van de inflatie van 7,1 naar 6,5 procent. "Het lijkt er inmiddels op dat de Amerikaanse inflatie vorig jaar heeft gepiekt, maar de vraag is nu hoeveel verder de inflatie nog kan zakken in de VS en hoe lang het duurt voordat de inflatie op het gewenste niveau komt."



"Beleggers lijken toch steeds iets meer te anticiperen op een draai van de Fed, nu de inflatie over haar hoogtepunt heen lijkt", zo stelde ook beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Dat zien we terug in de terugkeer van de interesse in tech[aandelen]."

Voor vandaag staan in de Verenigde Staten het vertrouwen van kleine ondernemers en de wekelijkse olievoorraden op het programma.

Olie werd woensdag duurder. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 75,41 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 80,50 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0749. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0751 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0736 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De activistische aandeelhouder Bluebell Capital heeft een belang opgebouwd in Bayer en dringt nu aan op een opsplitsing. Dit schreef Bloomberg op basis van bronnen. Het aandeel Bayer noteerde 3,8 procent hoger.

In Frankfurt noteerden negen van de veertig hoofdaandelen lager, in Parijs waren dat er elf van de veertig. In Duitsland boekten de aandelenkoersen van Siemens Energy en Vonovia meer dan 4 procent winst. In Frankrijk was de grootste koersstijging weggelegd voor het aandeel Dassault met een plus van 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 3.913,90 punten en technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 10.724,59 punten. De Dow Jones-index steeg 0,6 procent tot 33.705 punten.

Update: ter aanvulling koersinformatie Bayer.