Valuta: markt blijft risicomild Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd riant boven de 1,07 dollar in een markt die nog altijd bereid lijkt risico te nemen, maar wel in afwachting van de inflatiecijfers van de Verenigde Staten over december, die donderdagmiddag verschijnen. "De markt lijkt te denken dat de inflatiepieken zijn bereikt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Met gedaalde energieprijzen, relatief mild winterweer en een soepeler gestemd China ligt de euro er ten opzichte van de dollar goed bij, ofschoon wij de Europese munt wel wat overbought achten. Wij denken dat de munt eind maart op 1,03 dollar noteert, waarna halverwege het jaar zelfs pariteit in beeld kan komen", aldus Mevissen. De toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dinsdagmiddag bracht niet veel informatie over de vooruitzichten voor de beleidsrente en hoe snel die weer zou kunnen worden verlaagd. Toch overheerste na Powells speech tijdens een bijeenkomst van de Riksbank in Zweden het optimisme. Beleggers wachten nu op een inflatiecijfer over december, dat donderdag wordt gepubliceerd. Economen rekenen op een daling van de inflatie van 7,1 naar 6,5 procent. Maandag zeiden twee Fed-bestuurders, Raphael Bostic en Mary Daly, dat zij verwachten dat de beleidsrente naar 5 procent gaat stijgen en vervolgens nog lang op dat niveau zal blijven. Deze havikachtige verwachting werd wel uitgesproken door twee centrale bankiers die geen stemrecht hebben in de monetaire beleidscommissie dit jaar, merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Voor vandaag staan in de Verenigde Staten het vertrouwen van kleine ondernemers en de wekelijkse olievoorraden op het programma. De euro noteerde woensdag nog geen 0,1 procent hoger op 1,0742 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8854 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2133 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.