AEX trekt verder aan, maar Adyen levert 4% in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs vond woensdagochtend de weg omhoog weer. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 739,01 punten.



"Groen is de dominante kleur vanochtend", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Volgens de analiat stellen beleggers hun geluk op de proef in aanloop naar het belangrijke inflatiecijfer uit de VS, dat voor donderdag geagendeerd staat. Economen rekenen op een daling van de inflatie van 7,1 naar 6,5 procent. "Het lijkt er inmiddels op dat de Amerikaanse inflatie vorig jaar heeft gepiekt, maar de vraag is nu hoeveel verder de inflatie nog kan zakken in de VS en hoe lang het duurt voordat de inflatie op het gewenste niveau komt."



"Beleggers lijken toch steeds iets meer te anticiperen op een draai van de Fed, nu de inflatie over haar hoogtepunt heen lijkt", zo stelt ook beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. "Dat zien we terug in de terugkeer van de interesse in tech[aandelen]." "Beleggers lijken van mening dat als de Nasdaq-index zo sterk aantrekt, dat de bredere markt daar ook van zal profiteren", zei Aslam. Ook in Amsterdam behoorden techaandelen vanochtend tot de grote winnaars, met uitzondering van Adyen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0741. De olieprijzen stegen met 0,3 procent tot 75,00 dollar. Vandaag is de macro-economische agenda vrijwel leeg. Beleggers zullen volgens Lynx mogelijk een afwachtende houding aannemen richting de Amerikaanse inflatiecijfers die donderdagmiddag verschijnen. "Bovendien staat de markt meer volatiliteit te wachten met het cijferseizoen in zicht", aldus Blekemolen. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ASMI met 2,2 procent, terwijl Prosus 3,0 procent won. Adyen leverde 4,0 procent in. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging voor Adyen door Bank of America. In de AMX won Corbion 7,6 procent, nadat Barclays het aandeel op de kooplijst zette. De beleggersdag van Corbion heeft Barclays ervan overtuigd dat Corbion inspeelt op enkele belangrijke duurzaamheidstrends en dat zal steun geven aan de groeivooruitzichten van de onderneming. Just Eat Takeaway won 3,2 procent na een heel kleine koersdoelverhoging van JPMorgan. Alfen gaf 6,6 procent prijs. Jefferies zette dit aandeel op de verkooplijst. Jefferies wees op de toenemende uitdagingen voor 2023, waarin de bank een groeivertraging ziet optreden van 147 procent groei in 2022 naar 26 procent dit jaar, onder andere vanwege de hogere energieprijzen die ongunstig zijn voor de populariteit van elektrisch rijden. Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 4,6 procent, maar gaf Azerion 0,8 procent prijs. Bron: ABM Financial News

