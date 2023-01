Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway fractioneel

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft woensdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway fractioneel verhoogd van 21,00 naar 21,14 Britse pond bij handhaving van het Neutraal advies.

Op basis van de orders en ontwikkeling van de brutotransactiewaarde in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, rekent de Amerikaanse bank op een sterk momentum voor met name Just Eat en Uber Eats tijdens het WK voetbal. Maar dat is onvoldoende voor een adviesverhoging, aldus de analisten. "We denken dat er al veel is ingeprijsd en we vinden de verwachtingen in de markt alsnog te hoog."

Voor het vierde kwartaal verwacht JPMorgan 62 miljoen orders in het vierde kwartaal met een brutotransatiewaarde van in totaal 1,7 miljard pond in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarbij lijkt de gemiddelde waarde per bestelling hoger dan verwacht. De consensus mikt volgens JPMorgan op 66 miljoen orders met een waarde van 1,6 miljard pond.

Het aandeel Just Eat Takeaway steeg in Amsterdam met 3,3 procent tot 23,75 euro.