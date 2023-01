Beursblik: Fastned heeft wind in de rug

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het vierde kwartaal de wind in de rug gehad. Dit verwacht analist Marc Hesselink van ING in aanloop naar een kwartaalupdate aanstaande donderdag.

Hesselink verwacht een solide kwartaalupdate. "In de winter is de vraag doorgaans het hoogst, gezien accu's iets minder efficiënt werken door de kou", aldus de analist. En volgens hem gaan meer mensen tijdens de feestdagen ook de weg op.

Op jaarbasis voorziet ING een verdrievoudiging van de omzet, mede dankzij een gemakkelijke vergelijkingsbasis. In het vierde kwartaal van 2021 had Fastned namelijk nog last van de coronacrisis. Ook zijn er volgens Hesselink diverse andere factoren die de vraag per klant en omzet per kilowattuur aanjagen. Verder had Fastned een relatief groot aantal laadstations operationeel in het vierde kwartaal.

ING voorziet een "zeer gezonde brutomarge", aangezien Fastned de prijzen heeft verhoogd terwijl de energieprijzen wat afkwamen van de hoge niveaus uit het derde kwartaal.

ING verwacht donderdag geen outlook van Fastned voor 2023. Normaal geeft Fastned die af tijdens de publicatie van de eerste kwartaalcijfers. Eerder liet het bedrijf wel al weten een positieve onderliggende EBITDA te voorzien in 2023.

ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 35,00 euro.