JPMorgan verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank JPMorgan heeft het koersdoel voor het aandeel Ahold Delhaize verhoogd van 30,00 naar 31,80 euro met handhaving van het Overwogen advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. JPMorgan verhoogde de winsttaxaties voor de supermarktketen voor het vierde kwartaal met 7 procent, na verkoopcijfers van marktonderzoeker Nielsen en gunstige signalen van de zijde van de Amerikaanse sectorgenoot Albertsons, dat dinsdag een beter dan verwachte kwartaalomzet presenteerde. JPMorgan rekent voor het vierde kwartaal verder op een onderliggende operationele winst van 905 miljoen euro dankzij een betere gang van zaken in de Verenigde Staten en meer winstgevendheid in Europa. Europa blijft volgens JPMorgan wel uitdagender dan de Verenigde Staten. Analisten van de zakenbank verwachten bij de komende kwartaalcijfers een conservatieve outlook van Ahold Delhaize, wat aan het begin van het jaar gebruikelijk is bij Ahold en daarmee geen verrassing voor beleggers. De bank bracht woensdag ook nog even de winstwaarschuwing van sectorgenoot Colruyt van halverwege december vorig jaar in herinnering. België blijft volgens de bank verlieslatend voor Ahold, maar de bank stelde ook dat Colruyt het een stuk lastiger heeft dan de markt denkt. Verder zou het dinsdag aangekondigde vertrek van de CFO wat druk op het aandeel kunnen zetten, totdat er meer duidelijkheid is over de opvolging. De koers van het aandeel Ahold Delhaize noteerde woensdag op een groen Damrak vlak op 27,33 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.