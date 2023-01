Barclays zet Corbion op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het advies voor Corbion verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 27,00 naar 40,00 euro ging. De beleggersdag van Corbion heeft Barclays ervan overtuigd dat Corbion inspeelt op enkele belangrijke duurzaamheidstrends en dat zal steun geven aan de groeivooruitzichten van de onderneming. De doelstellingen voor 2023-2025 van een jaarlijkse groei van de EBITDA met 15 tot 20 procent, leidde ertoe dat de Britse bank de taxaties voor de EBITDA met 3 tot 10 procent verhoogde. Voor 2025 zijn de analisten positiever dan de consensus, circa 10 procent. "Hoewel Corbion niet immuun is voor het uitdagende macro-economische klimaat, lijkt Corbion relatief veel vertrouwen te hebben dat de nieuwe doelstellingen haalbaar zijn", aldus de analisten, onder meer wijzend op een sterk prijsklimaat in 2022 en de blootstelling aan relatief defensieve eindmarkten. Verder meent Barclays dat de risico’s voor de balans afnemen en zien zij een herstel voor PLA in 2023, nu de Chinese economie sneller dan verwacht wordt heropend. Bron: ABM Financial News

