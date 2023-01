AEX hoger geopend, koers Alfen met 7,9% onderuit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,4 procent hoger op 736,22 punten. Onder de hoofdfondsen steeg ASMI met 1,6 procent, terwijl ArcelorMittal 1,4 procent won. Adyen leverde 1,6 procent in. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging voor Adyen door Bank of America. In de AMX won Corbion, nadat Barclays het aandeel op de kooplijst zette. Alfen gaf 7,9 procent prijs. Jefferies zette dit aandeel juist op de verkooplijst. Onder de kleinere aandelen won TomTom 1,3 procent, maar gaf Sif 1,7 procent prijs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.