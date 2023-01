Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 733,03 punten.

Het sentiment zal vanmorgen gesteund worden door Wall Street, dat op dinsdag de weg omhoog vond. Desondanks zullen beleggers in de komende maanden vermoedelijk terughoudend blijven in afwachting van de impact van het krappere monetaire beleid op de bedrijfswinsten en de economie.

Fed-voorzitter Jerome Powell liet dinsdag tijdens een toespraak de lippen stijf op elkaar over onderwerpen als het rentebeleid en de vooruitzichten voor de economie, zo merkte hoofdeconoom Bill Adams van Comerica Bank op. "De keuze [om hierover niets te zeggen] kan een indicatie zijn dat Powell zich ervan bewust is dat de economie in hoog tempo verandert", aldus Adams.

"De belangrijkste vraag is nu wanneer de rentepiek achter de rug is", zo stelden analisten van SPI Asset Management. "We zien de Fed steeds vaker havikachtige opmerkingen maken, maar de markt prijst dit niet in."

Volgens hoofdeconoom Andrew Hollenhorst van Citi wil de Fed zich niet vastpinnen op een verhoging van 25 of 50 basispunten bij de aankomende vergadering van de centrale bank, die eindigt op 1 februari.

Hollenhorst stelt dat de markt inzicht wil in het tempo waarin de Fed de rentes nog verder verhoogt. "Bij een verhoging met 25 basispunten in februari, zal de markt verwachten dat een pauze in de renteverhogingen aanstaande is en dat de rente mogelijk onder de 5 procent zal blijven."

"Het is een moeilijke situatie", vindt ook CIO John Porter van Newton Investment Management. "Ik ben voorzichtig over de vooruitzichten voor de komende zes maanden."

De olieprijs is dinsdag voor de vierde dag op rij gestegen, op toenemend optimisme over de economische groei in China en de eurozone, zo stelde analist Edward Moya van Oanda. Een februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent hoger op 75,12 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De oliemarkt profiteert mogelijk van een wereldwijde recessie die "minder ernstig zal zijn dan werd gevreesd", zei Moya.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0746. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0736 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0733 op de borden. Economen van BNP Parisbas denken dat de dollar heeft gepiekt en dat de greenback nu jaren in een berenmarkt zal komen. "Bedrijven en beleggers zitten overwogen in de dollar, maar de stierencyclus heeft nu al meer dan een decennium geduurd, waardoor de waarderingen extreem hoog zijn", aldus BNP. "We denken dan ook dat de volgende grote beweging voor de dollar, vooral naar beneden zal zijn."

Desondanks denkt de bank ook dat er wat risicoaversie in de markt zal zijn begin dit jaar, waardoor de greenback op korte termijn juist wat aantrekkelijker kan worden als veilige haven. Maar de mogelijke dollarstijging zal vermoedelijk niet lang duren en biedt kans om een shortpositie in de greenback op te bouwen.

Beleggers wachten vooral op een Amerikaans inflatiecijfer over december, dat op donderdag wordt gepubliceerd.

Bedrijfsnieuws

CFO Lars Kramer van ABN AMRO vertrekt per 30 april.

Jefferies heeft het advies voor Alfen verlaagd van Houden naar Underperform en het koersdoel van 100,00 naar 65,00 euro. Jefferies verklaarde het verkoopadvies door te wijzen op de toenemende uitdagingen voor 2023, waarin de bank een groeivertraging ziet optreden van 147 procent groei in 2022 naar 26 procent dit jaar, onder andere vanwege de hogere energieprijzen die ongunstig zijn voor de populariteit van elektrisch rijden.

Berenberg heeft woensdag het advies voor Marel verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel 4,60 euro blijft. De marges van Marel hebben in 2022 een dieptepunt bereikt, terwijl het aandeel 18 procent slechter presteerde dan de brede markt sinds de adviesverlaging van Berenberg in augustus. De risico's staan nu meer in verhouding met het verwachte rendement, aldus Berenberg, met een koerspotentieel van 30 procent.

Berenberg verlaagde verder het koersdoel voor DSM van 150 naar 140 euro en JPMorgan stelde de koersdoelen voor Ahold Delhaize, Just Eat Takeaway en Inpost naar boven bij.

Aedifica heeft in het vierde kwartaal voor 197 miljoen euro aan projecten opgeleverd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 3.913,90 punten en technologie-index Nasdaq steeg 1,0 procent tot 10.724,59 punten. De Dow Jones-index steeg 0,6 procent tot 33.705 punten.