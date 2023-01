Jefferies zet Alfen op verkooplijst en verlaagt koersdoel fors

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor Alfen verlaagd van Houden naar Underperform en het koersdoel van 100,00 naar 65,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank.

Jefferies verklaarde het verkoopadvies door te wijzen op de toenemende uitdagingen voor 2023, waarin de bank een groeivertraging ziet optreden van 147 procent groei in 2022 naar 26 procent dit jaar, onder andere vanwege de hogere energieprijzen die ongunstig zijn voor de populariteit van elektrisch rijden.

Volgens Jefferies liggen de operationele kosten per kilometer in Nederland nu op 0,20 euro, en dat is beduidend meer dan de 0,15 euro per kilometer voor een verbrandingsmotor.

De fabrikant van oplaadpalen zal verder zijn marktaandeel moeten verdedigen nu concurrent EV Box aan het herstellen is. Jefferies denkt dat Alfen slechter zal presteren dan de markt.

Verder zullen de verkoopprijzen voor laadpalen dalen, denkt Jefferies, onder meer doordat klanten voor goedkopere opties zullen kiezen. Verkoopprijzen van meer dan 900 euro zijn niet langer houdbaar, aldus de bank.

Jefferies verlaagde ook de ramingen voor het operationeel resultaat (EBITDA) voor de middellange termijn met 15 procent, waarmee de bank 10 procent onder de analistenconsensus zit.

Voor de lange termijn ging de raming voor deze post bij Jefferies zelfs met 35 procent omlaag. Daarbij wordt door de bank onder meer uitgegaan van een stabiel marktaandeel van 50 procent in Nederland en een marktaandeel daarbuiten, dat stijgt van 5 procent in 2021 naar 18 procent in 2031.

Verder gaat Jefferies bij deze raming uit van een vervangingsratio van 15 procent in 2031 en een daling van de gemiddelde verkoopprijs per paal met 5 procent per jaar.

De koers van het aandeel Alfen sloot dinsdag op 83,42 euro.