Activist Bayer dringt aan op opsplitsing - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De activistische aandeelhouder Bluebell Capital heeft een belang opgebouwd in Bayer en dringt nu aan op een opsplitsing. Dit schreef Bloomberg op basis van bronnen. Volgens Bloomberg wil Bluebell de farmaceutische en de agrarische activiteiten van Bayer apart zetten. In de afgelopen maanden zou Bluebell al hebben gesproken met de raad van commissarissen van Bayer. Daarbij is ook gevraagd om een nieuwe, onafhankelijke voorzitter van de RvC. Een opsplitsing zou volgens de activist 70 procent opwaarts potentieel opleveren. Ook zou Bluebell druk uitoefenen om de consumentenactiviteiten van de farmatak te verkopen of een eigen beursnotering te geven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.