Beursblik: Berenberg zet Marel op kooplijst

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het advies voor Marel verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel 4,60 euro blijft. De marges van Marel hebben in 2022 een dieptepunt bereikt, terwijl het aandeel 18 procent slechter presteerde dan de brede markt sinds de adviesverlaging van Berenberg in augustus. De risico's staan nu meer in verhouding met het verwachte rendement, aldus Berenberg, met een koerspotentieel van 30 procent. Volgens Berenberg hebben analisten die aan de verkoopkant zitten inmiddels hun ramingen aangepast. Marel mikt zelf op een EBIT-marge van 16 procent en 3 miljard euro aan omzet in 2026. Dat is volgens Berenberg wellicht wat te ambitieus, maar 2,6 miljard euro is volgens de bank wel haalbaar, door een combinatie van autonome groei en overnames. Het aandeel Marel sloot dinsdag op 3,63 euro. Bron: ABM Financial News

