Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, na een groen slot op Wall Street en hogere beurzen in Azië.

IG voorziet een openingswinst van 89 punten voor de Duitse DAX, een plus van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 33 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, na stevige uitspraken maandag van Amerikaanse centrale bankiers over een langdurig hoge rente, maar in Frankfurt herstelden de koersen tegen het eind van de dag.

Na een zeer sterke start van het beursjaar doken de koersen dinsdag in het rood na "agressieve" uitspraken van centrale bankiers van de Federal Reserve. Zo verwacht Raphael Bostic van de Atlanta Fed dat de beleidsrente naar 5 tot 5,25 procent gaat en lang op dat niveau blijft. Ook Mary Daly van de San Francisco Fed deelt die verwachting.

"De angst voor het verder dichtdraaien van de geldkraan door de Fed is dus nog niet helemaal verdwenen, terwijl vrijwel alle Amerikaanse inflatiecijfers dalen. Blijkbaar hebben beleggers eerst nog wat meer bewijs nodig. Dat kan donderdag komen met de inflatiecijfers van december", stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets namen beleggers dinsdag winst na de sterke start van het jaar.

In de namiddag sprak Fed-voorzitter Jerome Powell bij de centrale bank in Zweden. Dit zorgde voor enige opluchting in de markt, mogelijk omdat Powell in elk geval niet de verwachtingen van Bostic en Daly herhaalde.

De Wereldbank verlaagde zijn verwachting voor de mondiale economie dit jaar sterk, tot een groei van 1,7 procent, waar in juni vorig jaar nog op 3 procent werd gerekend. Onder invloed van de aanhoudend hoge inflatie zou de economie van de EU dit jaar niet groeien, terwijl in de VS de groei zeer beperkt blijft. In China groeit de economie dit jaar wel sterker dan in het moeilijke 2022.

De Franse industrie liet in november vorig jaar op maandbasis een grotere productiegroei zien dan verwacht, bleek dinsdagochtend.

Bedrijfsnieuws

Frontline ziet af van de fusie met Euronav. Euronav sloot 18 procent lager.



Autofabrikanten werden meer waard. In Parijs sloot Renault 2,2 procent hoger. In Frankfurt dikte Daimler Truck 3,8 procent aan en won Porsche 4,1 procent.

Het aandeel van ecommercebedrijf Zalando zag de koers juist met 3,4 procent onderuit gaan.

Ageas profiteerde in Brussel van een koopaanbeveling van Berenberg en won 4,3 procent.

In Amsterdam verloor Randstad 6,8 procent na een negatief rapport van Degroof Petercam.



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus, nadat dinsdag ook al hoger werd gesloten, ondanks een oplopende tienjaarsrente.

De Amerikaanse beurzen breidden zo de bescheiden winsten van dit jaar uit.

Een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve bracht niet veel informatie over de vooruitzichten voor de beleidsrente en hoe snel die weer zou kunnen worden verlaagd. Toch overheerste na Powells speech bij de Riksbank in Zweden het optimisme.

Beleggers wachten nu op een Amerikaans inflatiecijfer over december, dat donderdag wordt gepubliceerd.

Eerder op de dag bleek dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in november zoals verwacht met 1 procent stegen.

Bedrijfsnieuws



Boeing daalde 1 procent. De vliegtuigfabrikant meldde een toename van opgeleverde vliegtuigen. Er rolden vooral meer Boeing 787 Dreamliners van de band in het vierde kwartaal van vorig jaar. Ondanks een kleine inhaalslag ligt Boeing nog wel ruim achter op Airbus als grootste vliegtuigbouwer ter wereld.

Halfgeleideraandelen konden reageren op de omzetcijfers die TSMC publiceerde. In december boekte TSMC een omzet van 192,6 miljard Taiwanese dollar, zo'n 5,9 miljard euro. Dat is 13,5 procent minder dan in november. Op jaarbasis steeg de omzet bijna 24 procent, terwijl TMSC in heel 2022 bijna 43 procent meer omzet boekte dan in 2021. TSMC won 1 procent in New York. Sectorgenoot Nvidia won 2 procent, evenals Qualcomm.

Verder verhoogde UBS het advies voor NXP. Het aandeel staat niet langer op de verkooplijs van de Zwitserse bank en steeg 3 procent.

Vrijdag begint het kwartaalcijferseizoen in Amerika, met de resultaten van Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo en vermogensbeheerder BlackRock.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0746. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0736 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0733 op de borden.

