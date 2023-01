Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de vierde dag op rij gestegen, op toenemend optimisme over economische groei in China en de eurozone, volgens Edward Moya van Oanda. Een februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent hoger op 75,12 dollar op de New York Mercantile Exchange. "De oliemarkt verwerkt een wereldwijde recessie die mogelijk minder ernstig zal zijn dan werd gevreesd", zei Moya. De Energy Information Administration meldde dat er in 2024 een recordvraag wordt verwacht naar vloeibare brandstoffen, waaronder benzine, diesel en kerosine. De verwachting voor de WTI-olieprijs in 2023 werd met ruim 10 procent verlaagd naar 77,18 dollar, terwijl de verwachting voor de productie in 2023 werd verhoogd met 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

