Winsten op wisselvallig Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenkoersen op Wall Street stond dinsdagavond licht hoger, maar konden geen duidelijke richting vinden, nadat twee centrale bankiers maandagavond het optimisme aan het begin van het nieuwe jaar afremden.

De S&P 500 index stond 0,6 procent hoger op 3.913,90 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,8 procent tot 10.724,59 punten. De Dow Jones-index steeg 0,3 procent.

Beleggers wachten nu op een inflatiecijfer over december, dat donderdag wordt gepubliceerd, en het begin van het kwartaalcijferseizoen aan het einde van de week.

Het sentiment wordt bepaald door de verwachting dat de Federal Reserve het monetaire beleid blijft aanscherpen. Voorzitter Jerome Powell gaf dinsdag echter geen hints. In Zweden sprak hij over het belang van een onafhankelijke centrale bank, die impopulaire maatregelen kan nemen. Zoals het afremmen van economische groei met een hogere beleidsrente om de inflatie in te perken.

Maandag zeiden twee Fed-bestuurders, Raphael Bostic en Mary Daly, dat zij verwachten dat de rente nog lang op een niveau van 5 tot 5,25 procent zal blijven, nadat dit niveau zal worden bereikt. Deze havikachtige verwachting werd wel uitgesproken door twee centrale bankiers die geen stemrecht hebben in de monetaire beleidscommissie dit jaar, merkte marktanalist Michael Hewson op.

Eerder op de dag bleek dat de groothandelsvoorraden in november zoals verwacht met 1 procent stegen.

De Wereldbank heeft zijn verwachting voor de mondiale economie dit jaar sterk verlaagd, omdat de aanhoudend hoge inflatie het risico op een wereldwijde recessie vergroot. De bank rekent op een vertraging van de groei tot 1,7 procent in 2023. In juni was de verwachting nog 3 procent. Voor Amerika rekent men op 0,5 procent groei.

De euro/dollar handelde op 1,0737 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,561 procent. De euro houdt daarmee zijn recente winsten op de dollar vast.

Ook Europese aandelen doen het de laatste tijd beter dan de Amerikaanse, met een stijging van de Duitse DAX en Franse CAC 40 met 18 procent in de afgelopen drie maanden, tegen 8 procent voor de S&P 500.

De olieprijs steeg ruim een procent tot 75,69 dollar op de New York Mercantile Exchange voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie in februari.

Bedrijfsnieuws

Communicatie-aandelen gingen aan de leiding. Ook de niet-noodzakelijke consumptie-goederen stonden hoger, evenals de sector farmacie en gezondheidszorg.

Boeing daalde 0,8 procent. De vliegtuigfabrikant meldde een toename van opgeleverde vliegtuigen. Er rolden vooral meer Boeing 787 Dreamliners van de band in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Halfgeleideraandelen konden reageren op de omzetcijfers die TSMC publiceerde. In december boekte TSMC een omzet van 192,6 miljard Taiwanese dollar, zo'n 5,9 miljard euro. Dat is 13,5 procent minder dan in november. Op jaarbasis steeg de omzet bijna 24 procent, terwijl TMSC in heel 2022 bijna 43 procent meer omzet boekte dan in 2021. Sectorgenoot Nvidia won 1,1 procent.

Verder verhoogde UBS het advies voor NXP. Het aandeel staat niet langer op de verkooplijs van de Zwitserse bank en steeg 2,6 procent.