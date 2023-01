Randstad onderuit op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten, na een meer dan goede jaarstart waarin de AEX zes dagen op rij steeg. De AEX verloor dinsdag 0,4 procent en eindigde op 733,03 punten. Nadat voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed maandagavond voorspelde dat de rentes naar 5 tot 5,25 procent gaan en lang op dat niveau zullen blijven, kwamen de markten onder druk. Ook voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed verwacht dit. Beleggers waren daarom op hun qui vive wat voorzitter Jerome Powell van de Fed vanmiddag in Stockholm zou zeggen. "Prijsstabiliteit is de hoeksteen van een gezonde economie", zei Powell. Maar, zo waarschuwde hij, herstellen van prijsstabiliteit als de inflatie hoog staat "kan maatregelen vergen die niet erg populair zijn op de de korte termijn, zoals de rente verhogen om de economie af te remmen." Maar omdat de Fed onafhankelijk is, benadrukte Powell, kan ze deze impopulaire maatregelen nemen, zonder zich zorgen te maken over de politieke gevolgen op de korte termijn. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets stipte aan dat Bostic en Daly geen stemrecht hebben in de monetaire beleidscommissie van de Fed dit jaar. De euro/dollar handelde op 1,0733 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,632 procent. Olie werd fractioneel duurder. Stijgers en dalers In de AEX gingen ASMI en Aegon aan kop met winsten van 0,9 en 1,2 procent. Verder stegen Wolters Kluwer en KPN 0,4 en 0,2 procent. Heineken en Unibail-Rodamco leverden 1,9 en 2,6 procent in, maar Randstad daalde zelfs 6,8 procent. Degroof Petercam zette het aandeel van de uitzender op de verkooplijst. In de Midkap speelde Galapagos zich in de kijker met een winst van 3,3 procent. Flow Traders steeg 2,2 procent. PostNL, TKH en CTP leverden elk meer dan 2 procent in. Bij de kleinere aandelen in de AScX ging ForFarmers 3,1 procent hoger, maar verloor Azerion 2,9 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van maandagavond. Bron: ABM Financial News

