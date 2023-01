Wereldbank verlaagt groeiraming

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Wereldbank heeft zijn verwachting voor de mondiale economie dit jaar sterk verlaagd, omdat de aanhoudend hoge inflatie het risico op een wereldwijde recessie vergroot.

De bank rekent op een vertraging van de groei tot 1,7 procent in 2023. In juni was de verwachting nog 3 procent.

Het zou daarmee het op twee na het zwakste jaar voor de wereldeconomie zijn in bijna drie decennia, slechts overschaduwd door de recessie in 2009, als gevolg van de kredietcrisis, en die in 2020 door het coronavirus.

De Wereldbank liet in een apart bericht zien dat de inflatie wereldwijd hoog blijft, hoewel deze begint af te koelen.

Toch verwacht de Wereldbank niet dat de wereldeconomie dit jaar krimpt, maar het scheelt niet veel. "De mondiale groei is vertraagd tot het niveau dat de wereldeconomie gevaarlijk dichtbij een val in recessie is", stelde de Wereldbank.

Als bedreigingen worden genoemd de combinatie van hoge inflatie, stijgende rente, lagere investeringen en de oorlog in Oekraïne. Verstoringen door de coronaviruspandemie in China en stress op de Chinese vastgoedmarkt kunnen ook voor problemen zorgen.

Andere economen voorspellen dat zowel de Verenigde Staten als delen van Europa een gedeelte van 2023 in recessie kunnen raken. Als definitie geldt twee opeenvolgende kwartalen van afnemende economische activiteit.

Een wereldwijde recessie, gedefinieerd als een afnemend gemiddeld jaarlijkse inkomen per hoofd van de wereldbevolking, is zeldzamer omdat China en andere opkomende markten vaak sneller groeien dan de meer ontwikkelde economieën. De wereldeconomie komt feitelijk in een recessie als de economische groei achterblijft bij de groei van de wereldbevolking.

De Wereldbank rekent voor heel 2023 op een groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product met 0,5 procent en een nulgroei in de eurozone. In China wordt een groei van 4,3 procent voorzien, wat beter is dan de 2,7 procent in 2022. Opkomende markten en ontwikkelende economieën zouden met 3,4 procent groei dit jaar op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar.