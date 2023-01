Beursblik: Goldman Sachs verwacht geen recessie meer in Europa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs ziet Europa niet langer in een recessie terechtkomen. Dit zeiden economen van de bank dinsdag. De groep economen verwachten dan nog wel een krimp van de economie van de eurozone in het vierde kwartaal, maar vervolgens een lichte groei in het eerste kwartaal van dit jaar. De zakenbank voerde aan dat de Europese industrie beter stand houdt dan verwacht en dat de gasprijzen scherp zijn gedaald. Daar komt de sneller dan verwachte heropening van de economie van China dan nog eens bovenop. Voor heel 2023 verwacht Goldman Sachs een economische groei van 0,6 procent. Eerder ging de bank nog uit van een krimp met 0,1 procent. Bron: ABM Financial News

