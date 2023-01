Rode futures VS in afwachting van Powell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De futures op Wall Street noteren dinsdagmiddag in het rood, in afwachting van wat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vanmiddag in Zweden te zeggen heeft. De future op de S&P 500 index noteert richting drie uur 0,5 procent lager, terwijl de Nasdaq 0,7 procent lager lijkt te gaan openen. Voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed zei maandagavond dat de rentes naar de 5 tot 5,25 procent zullen gaan en voor een lange periode op dit niveau blijven. Ook voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed verwacht dit. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte evenwel op dat beiden geen stemrecht hebben binnen de Fed dit jaar. Vanmiddag spreekt Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve op een bijeenkomst georganiseerd door de Zweedse centrale bank. De euro/dollar handelt op 1,0717 en de Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 3,598 procent. Olie wordt bijna een half procent duurder. Vanmiddag staan de groothandelsvoorraden op de macro-economische agenda. Bedrijfsnieuws Halfgeleideraandelen reageren mogelijk op de omzetcijfers die TSMC publiceerde. In december boekte TSMC een omzet van 192,6 miljard Taiwanese dollar, omgerekend circa 5,9 miljard euro. Dat is 13,5 procent minder dan de 222,7 miljard dollar in november. Op jaarbasis steeg de omzet in december wel met bijna 24 procent. In heel 2022 steeg de omzet van TSMC met bijna 43 procent naar 2,2 biljoen Taiwanese dollar. Verder verhoogde UBS het advies voor NXP. Daardoor staat het aandeel niet langer op de verkooplijs van de Zwitserse bank. Coinbase gaat bijna 1.000 banen schrappen, circa 20 procent van het personeelsbestand. In 2022 leed de cryptobeurs een verlies van 500 miljoen dollar. Oak Street Health lijkt tientallen procenten hoger te openen, nadat Bloomberg meldde dat CVS een overnamebod van meer dan 10 miljard dollar zou overwegen. Apple streeft ernaar om eind 2024 of begin 2025 geen gebruik meer te maken van een geavanceerde Broadcom chip voor wifi en bluetooth, nu de iPhone-producent steeds meer chips zelf maakt, zo meldde Bloomberg maandagavond. Het aandeel Broadcom lijkt 1,1 procent lager te openen. Slotstanden De S&P 500 index daalde maandag 0,1 procent tot 3.892,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.517,65 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 10.635,65 punten. Bron: ABM Financial News

