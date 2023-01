Coinbase schrapt 950 banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase schrapt 950 banen en neemt daarvoor een voorziening van 149 miljoen tot 163 miljoen dollar. Dit maakte de cryptobeurs dinsdag bekend. Met deze stap wil het inmiddels verlieslatende bedrijf de kosten zien te drukken om de recente verstoringen in de markt voor cryptovaluta het hoofd te bieden. Van de voorziening is 58 tot 68 miljoen dollar in contanten en 91 tot 95 miljoen in aandelencompensaties. Het gros van de voorziening wordt geboekt in het eerste kwartaal van dit jaar. Coinbase bevestigde dinsdag verder de outlook voor 2022 uit november vorig jaar, waarin het cryptobedrijf rekening hield met een aangepaste EBITDA van niet meer dan 500 miljoen dollar negatief. Het aandeel Coinbase is de afgelopen 12 maanden meer dan 80 procent gedaald en zakte dinsdag 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

