Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager na een paar robuuste opmerkingen van Fed-prominenten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een daling van 0,7 procent op 445,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 14.727,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,5 procent met een stand van 6.873,25 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.712,44 punten. De minnen van vandaag lijkt verband te houden met "agressieve" uitspraken van centrale bankiers van de Federal Reserve. Zo voorziet voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed dat de rentes naar de 5 tot 5,25 procent zullen gaan en voor een lange periode op dit niveau blijven. Ook voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed verwacht dit. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte evenwel op dat beiden geen stemrecht hebben binnen de Fed dit jaar. "De angst voor het verder dichtdraaien van de geldkraan door de Fed is dus nog niet helemaal verdwenen, terwijl zo goed als alle Amerikaanse inflatiecijfers dalen. Blijkbaar hebben beleggers eerst nog wat meer bewijs nodig. Dat kan donderdag komen, wanneer de inflatiecijfers van december worden gepubliceerd", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Franse industrie liet in november vorig jaar op maandbasis een grotere productiestijging zien dan verwacht. De markt is in afwachting van een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell op een symposium van de Riksbank in Zweden. Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 74,72 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 79,56 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0739. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0735 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0741 op de borden.



Bedrijfsnieuws Frontline ziet af van de fusie met Euronav. De koers van het aandeel Euronav noteerde 17,3 procent lager. In Parijs en Frankfurt noteerden de koersen van hoofdaandelen grotendeels onder de slotstanden van maandag. In Parijs noteerde de koers van het aandeel Renault 2,5 procent hoger, terwijl die van Sain-Gobain 2,4 procent daalde. In Frankfurt dikte de koers van het aandeel Daimler Truck 2,8 procent aan en won die van Porsche 4,1 procent. Het aandeel Zalando zag de koers met 5,4 procent onderuit gaan. De koers van het aandeel Ageas profiteerde in Brussel van een koopaanbeveling van Berenberg en won 3,7 procent. In Amsterdam daalde de koers van het aandeel Randstad 6,3 procent na een negatief rapport van Degroof Petercam. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,1 procent tot 3.892,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.517,65 punten, maar de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 10.635,65 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.