Valuta: euro ferm boven 1,07 dollar

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag solide boven de 1,07 dollar in afwachting van een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell op een symposium van de Riksbank in Zweden. "Het zal met name boeiend worden wat Powell daar zegt over de loonontwikkeling in de Verenigde Staten", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank tegen ABM Financial News. "Afgelopen vrijdag bleek die niet al te robuust te zijn. Vanmiddag is het niet uitgesloten dat op het symposium in de vragenronde daar even bij stil wordt gestaan. De markt denkt nog altijd dat de Fed later dit jaar de rente verlaagt", aldus Koopman. De euro ondervindt vooral steun van het gunstige winterweer, wat de energieprijzen drukt, en relatief goede macrocijfers uit de eurozone, zo stelde Koopman verder. "Maar wij denken toch dat het beleid van de Fed niet zo blijmoedig uitpakt als de markt denkt en dat zou de dollar steun moeten bieden. Voor het einde van het jaar gaan wij uit van een eurokoers van 1,05 dollar met tussentijds een uitstapje naar pariteit", aldus de analist van Rabobank dinsdag. De Franse industrie liet in november vorig jaar op maandbasis een grotere productiestijging zien dan verwacht. Voor de Verenigde Staten staan voor dinsdagmiddag alleen de groothandelsvoorraden over november op de agenda. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,0740 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8826 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2168 dollar. Bron: ABM Financial News

