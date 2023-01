Ruim 5% koersverlies voor Randstad in lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 732,54 punten. Het koersverlies lijkt een reactie op de koersdalingen maandagavond op Wall Street. Dit gebeurde na “agressieve” uitspraken van centrale bankiers van de Federal Reserve. Zo voorziet voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed dat de rentes naar de 5 tot 5,25 procent zullen gaan en voor een lange periode op dit niveau blijven. Ook voorzitter Mary Daly van de San Francisco Fed verwacht dit. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte evenwel op dat beiden geen stemrecht hebben binnen de Fed dit jaar. "De angst voor het verder dichtdraaien van de geldkraan door de Fed is dus nog niet helemaal verdwenen, terwijl zo goed als alle Amerikaanse inflatiecijfers dalen. Blijkbaar hebben beleggers eerst nog wat meer bewijs nodig. Dat kan donderdag komen, wanneer de inflatiecijfers van december worden gepubliceerd", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Ondanks de verliezen vanochtend, merkte Hewson van CMC Markets wel op dat de Europese beurzen dit jaar beduidend beter presteren dan de Amerikaanse aandelenmarkten. "Deze trend is in oktober vorig jaar begonnen, toen de Duitse beurs op het laagste punt in twee jaar tijd stond", aldus Hewson. "Sindsdien is de beurs met meer dan 20 procent gestegen, waardoor de stieren dus weer de overhand hebben." Ook zag Hewson de Britse FTSE100 scherp herstellen. "De winsten zijn ietwat tegenstrijdig, gezien ze komen in een periode waarin de economische vooruitzichten niet bepaald rooskleurig zijn." Hewson denkt dat beleggers concluderen dat centrale banken aan het einde van dit jaar de rentes weer zullen verlagen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0743. De olieprijzen stegen licht en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,549. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerden de defensieve waarden Wolters Kluwer en RELX nipt in het groen. Uitzender Randstad was met 5,2 procent koersverlies de grootste daler. Degroof Petercam zette de uitzender op de verkooplijst. In de AMX won FlowTraders 2,6 procent. PostNL verloor 2,5 procent en Inpost leverde 1,3 procent in na een update over de volumeontwikkeling in het vierde kwartaal. In de AScX won Forfarmers 2,1 procent. Azerion verloor 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

