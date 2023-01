Degroof Petercam zet Randstad op Reduceren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel Randstad verlaagd van Houden naar Reduceren met handhaving van het koersdoel op 53,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin stelde Degroof Petercam dat het de koersrally van meer dan 40 procent in de afgelopen maanden overdreven oogt, zeker in het licht van de vertragende omzetgroei in de afgelopen kwartalen. Het koersdoel is gebaseerd op de ramingen voor 2023 en de gemiddelde waarderingen over een periode van tien jaar. Voor het nu lopende boekjaar voorziet Degroof Petercam vooralsnog een vlakke omzetontwikkeling met een dubbelcijferige daling voor het operationeel resultaat (EBITA). Op een groen Damrak noteerde het aandeel Randstad dinsdag 5,3 procent lager op 57,24 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.