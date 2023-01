Deutsche Bank haalt NN Group van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het advies voor NN Group verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 47,00 naar 46,00 euro ging. Deutsche Bank nam zijn taxaties voor de komende drie jaar mee in het advies voor NN. De Duitse bank rekent op een operationele marge van de Nederlandse Leven-portefeuille van circa 82 basispunten, tegen 84 basispunten in 2021. Maar vooral door een marktgerelateerde stresstest kwam Deutsche Bank tot een 15 procent lagere waardering voor NN. Verder vragen de analisten zich af wanneer de solvabiliteit duurzaam boven de 200 procent kan blijven. Dit zal NN namelijk in staat stellen om meer eigen aandelen in te kopen en de aandeelhouder beter te belonen. Ook is er volgens Deutsche een risico dat de kasstroom zich niet conform verwachting ontwikkelt, wat een impact heeft op onder meer overnameplannen. Het aandeel NN daalde dinsdagochtend licht tot 39,84 euro. Bron: ABM Financial News

