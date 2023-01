ABN AMRO zet Euronav op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronav

(ABM FN) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor Euronav verlaagd van Neutraal naar Underperform en het koersdoel bijgesteld van 24,20 naar 12,10 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Thijs Berkelder, nadat Frontline de fusie met Euronav afzegde. Dit betekent dat er geen overnamebod komt en Frontline ook geen notering aan Euronext Brussel krijgt. "Het terugtrekken door Frontline kan als een duidelijke overwinning worden beschouwd voor de familie Saverys", aldus Berkelder. De familie verzette zich hevig tegen de fusieplannen. De analist houdt er rekening mee dat de familie nu veranderingen in de directie van Euronav zal eisen. "En het is nu aan CMB [van de familie Saverys] om met een nieuwe strategie te komen." Door de keuze van Frontline om af te zien van een fusie, zullen veel momentum- en arbitragebeleggers hun aandelen Euronav moeten verkopen. En het is afwachten wat John Fredriksen van Frontline met zijn aandelen Euronav zal doen, aldus ABN AMRO, en of de familie Saverys zijn belang verder zal vergroten. Het aandeel Euronav daalt dinsdag 19,6 procent naar 12,16 euro. Bron: ABM Financial News

