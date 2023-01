Barclays verlaagt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.830 naar 1.550 euro bij handhaving van het Overwogen advies. "Het lijkt alweer een lange tijd geleden sinds augustus, toen Adyen met zijn EBITDA in de eerste jaarhelft tekortschoot, vanwege de gestegen kosten", aldus de analisten. Sindsdien is de boodschap voor Barclays duidelijk: Adyen is vol aan het investeren. Barclays zit met zijn aangepaste EBITDA-taxaties voor heel 2022 circa 3 procent lager dan de consensus. "De grote vraag zal de volumeontwikkeling in 2023 zijn, maar aangezien Adyen geen outlook afgeeft, wordt deze vraag vermoedelijk niet snel beantwoord", aldus de analisten. Adyen komt op 8 februari met cijfers over de tweede helft van 2022. Voor heel vorig jaar rekent Barclays op een aangepaste EBITDA van 780 miljoen euro. De consensus gaat uit van 807 miljoen euro. In 2023 stijgt de aangepaste EBITDA volgens de bank naar 962 miljoen euro. De consensus ligt op bijna 1,1 miljard euro. Barclays verlaagde zijn ramingen voor de winst per aandeel Adyen in 2023 en 2024 met 7 tot 11 procent en houdt ook rekening met hogere kapitaalkosten, door de sterke stijging van de rentes. Zodoende kwam Barclays tot een lager koersdoel. Het aandeel Adyen daalde dinsdagochtend met 2,3 procent tot 1.322,60 euro. Bron: ABM Financial News

