Barclays verlaagt koersdoel Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 19,00 naar 18,50 euro, maar handhaafde het Overwogen advies. Analisten van Barclays verwachten dat Philips in het vierde kwartaal opnieuw last heeft gehad van de verstoringen in de aanvoerketen, maar voorzien ook dat er dit jaar een geleidelijke verbetering optreedt. Daarbij houdt de Britse bank duidelijk rekening met positieve verrassingen in 2023, als de verstoringen sneller dan verwacht verdwijnen en als Philips met een realistischere, conservatieve outlook komt. Barclays verlaagde de taxaties voor Philips met circa 3 procent, vooral vanwege wisselkoerseffecten, terwijl de bank ook de taxaties voor de marges verlaagde. Als gevolg kwam Barclays tot een lager koersdoel. Barclays blijft de voorkeur geven aan Siemens Healthineers boven Philips. Bron: ABM Financial News

