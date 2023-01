Berenberg verhoogt koersdoel aandeel AB InBev Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel AB InBev verhoogd van 81,30 naar 88,00 euro met handhaving van het koopadvies, omdat het aandeel ondergewaardeerd is. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Het nieuwe koersdoel impliceert een opwaarts potentieel van 53 procent. Volgens Berenberg legt het nieuwe management van de brouwer het accent op schuldreductie en autonome groei. Daarmee lijkt de belegger volgens Berenberg meer vertrouwen te krijgen in de financiële gezondheid en de onderliggende kwaliteit van de operaties. Voorheen was de hoge schuld van het bedrijf een punt zorg, toen een actief reductiebeleid miste. Sinds de aanpassing van het dividendbeleid is de schuldpositie volgens Berenberg aanzienlijk verbeterd. Daarnaast kocht het bedrijf voor circa 4 miljard dollar aan obligaties terug die op 80 procent van hun nominale waarde noteerden. Berenberg verwacht voor 2023 een schuldratio van 2,8. Daarbij ligt de waardering voor het aandeel AB InBev lager dan bijvoorbeeld voor het aandeel Heineken en Carlsberg. Het aandeel AB InBev sloot maandag op 56,77 euro. Bron: ABM Financial News

