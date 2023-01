Frontline ziet af van fusie met Euronav Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronav

(ABM FN) Frontline ziet af van de fusie met Euronav. Dit maakte het Noorse bedrijf maandagavond bekend. De fusieovereenkomst is door Frontline beëindigd. Een reden hiervoor gaf het bedrijf niet. Wel zei CEO Lars Barstad "het te betreuren dat we de fusie niet kunnen afronden zoals we in juli 2022 voor ogen hadden". Dit betekent dat de Noren geen vrijwillig bod zullen uitbrengen op alle nog uitstaande aandelen Euronav. Ook ziet Frontline af van een notering aan Euronext Brussel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.