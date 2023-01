MDxHealth boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) MDxHealth heeft het afgelopen jaar een hogere omzet geboekt en bevestigde zijn eerder afgegeven omzetverwachting voor 2023. Dit bleek maandagavond uit de voorlopige cijfers van het diagnosticabedrijf. Het bedrijf verwacht over 2022 een omzet te kunnen rapporteren van circa 37 miljoen dollar. In 2021 boekte het concern een omzet van 22,2 miljoen dollar. Het kassaldo bedroeg eind 2022 15,5 miljoen dollar. Daarnaast herbevestigde het concern de eerder afgegeven omzetverwachting voor 2023 van 65 tot 70 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

