Fed's Daly ziet rentetarieven stijgen tot boven 5 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve van San Francisco, ziet redenen voor een verhoging van de rente met een half procentpunt of kwartpunt tijdens de volgende beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. Daly zei dat ze verwacht dat de centrale bank de rentetarieven tot boven de 5 procent zal verhogen om de inflatie omlaag te krijgen. "Ik denk dat iets boven de 5 procent absoluut waarschijnlijk zal zijn", zei Daly tijdens een gestreamd interview met The Wall Street Journal. Daly zei dat de Amerikaanse centrale bank een lastigere tweede fase van zijn verkrappingscyclus in ingegaan. De eerste fase werd gemarkeerd door een snelle verhoging van de tarieven, zodat de groei niet langer werd bevorderd. De nieuwe fase die de centrale bank ingaat, is om de rente "net genoeg" te verhogen en vervolgens "gedurende enige tijd" op dat niveau te houden om de economie voldoende te vertragen om de inflatie te laten dalen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.