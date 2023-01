Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, omdat beleggers hopen dat de heropening van China, 's werelds grootste importeur van ruwe olie, de vraag naar energie zou helpen stimuleren. "De olieprijs heeft eindelijk vleugels gekregen vanwege de heropening van de Chinese grens, aangezien het opheffen van lokale beperkingen, normalisering van de inter/intra-provinciale mobiliteit, het opheffen van grensbeperkingen tussen China, HongKong en Macau en de heropening van internationale reizen een sterke wind in de rug zijn voor de oliemarkt", zei marktanalist Stephen Innes van SPI Asset Management. De rally komt nadat zowel Brent als West Texas Intermediate vorige week meer dan 8 procent daalden, vanwege zorgen over een wereldwijde economische neergang en doordat warmer weer op het noordelijke halfrond de vraag naar verwarming verminderde, De zorgen van beleggers over een harde economische landing van de VS zijn echter afgenomen sinds de banencijfers van vrijdag, die suggereerden dat de arbeidsmarkt relatief gezond zou kunnen blijven, terwijl tegelijkertijd de looninflatie afneemt. Het verbeterde sentiment heeft de risicobereidheid van handelaren gestimuleerd, waardoor de dollar onder druk kwam te staan en zo extra steun geeft aan grondstoffenprijzen, zoals ruwe olie. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 0,86 dollar, hoger op 74,63 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

