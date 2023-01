Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten, na vorige week al een goede jaarstart te hebben beleefd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg vandaag 0,9 procent tot 448,35 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,3 procent op 14.792,83 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 6.907,36 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.724,94 punten. De markten werden gesteund door optimisme rond de heropening van de Chinese economie en recente Amerikaanse macrodata die de hoop voeden dat de Federal Reserve zijn monetaire beleid zou kunnen versoepelen. "Beleggers blijven over het algemeen optimistisch over de STOXX 600 vanuit een waarderingsperspectief", zie SPI Asset Management.



SPI Asset Management waarschuwt dat de Europese inflatiecijfers vooral profiteerden van lagere energieprijzen en prijsinterventies door de overheid, terwijl de kerninflatie wel wat aantrok. "De daling van de algemene inflatie zal waarschijnlijk de haviken van de ECB niet stoppen", aldus SPI. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Duitse industrie in november op maandbasis 0,2 procent meer heeft geproduceerd, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0746. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0546 op de borden. Olie werd maandag tot 2,2 procent duurder. Bedrijfsnieuws Argenx kwam vanochtend met een update over het vierde kwartaal. Daaruit bleek dat de omzet uit VYVGART sterker dan verwacht aantrok, aldus Degroof Petercam. Het aandeel daalde in Brussel desondanks met 3,1 procent. UCB was daarentegen de uitblinker in de Brusselse Bel20 met een koerswinst van 3,0 procent. In 2022 kwamen de resultaten aan de bovenkant van de verwachtingen uit, maar dat verraste volgens analisten niet heel erg. In Amsterdam zetten de halfgeleiders de AEX flink hoger. ASML steeg 6,4 procent, Besi noteerde 6,1 procent hoger, terwijl ASMI 5,8 procent won. In Frankfurt noteerde Bayer 3,0 procent hoger, nadat een activistische aandeelhouder een belang in het bedrijf heeft genomen. Merck steeg 3,2 procent, terwijl Infineon Technology 2,4 procent won. Fresenius Medical was met een verlies van 1,6 procent de sterkste daler. In Parijs won Carrefour 4,4 procent, terwijl Renault 1,5 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent hoger op 3.949,72 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.