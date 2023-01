Wolters Kluwer koopt NurseTim Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft NurseTim gekocht. Dit maakte de Nederlandse dataspecialist maandagavond bekend. NurseTim is een Amerikaanse onderneming die opleidingen en educatie aan verplegend personeel en studenten aanbiedt. Hoeveel er met de overname is gemoeid, meldde Wolters Kluwer niet. Wel liet het databedrijf weten een rendement op de investering te verwachten van meer dan 8 procent binnen 3 tot 5 jaar. De overname van NurseTim, waar 48 mensen werken, zal een zeer beperkt effect hebben op de winstgevendheid van Wolters Kluwer. Bron: ABM Financial News

