Halfgeleiders leiden AEX weer flink hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een stevige winst gesloten, nadat de eerste handelsweek ook al 5 procent koerswinst opleverde.



De AEX index steeg vandaag 1,7 procent tot 736,18 punten, terwijl de AMX een winst van 1,6 procent liet optekenen. "Het positievere sentiment wordt vooral gevoed door voorzichtige signalen van een afnemende inflatie. In de eurozone stegen de consumentenprijzen in december weliswaar met een torenhoge 9,2 procent, maar [dat is] onder de marktraming van 9,5 procent", aldus marktanalist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen. Hij voegde eraan toe toch voorzichtig te blijven gezien de aanhoudend scherpe toon van centrale bankiers en de impact van de hoge inflatie op de economische groei en de winstcijfers van bedrijven. "Daarom houden wij een onderwogen positie in aandelen", zei hij. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de industriële productie in Duitsland op maandbasis licht steeg in november, maar op jaarbasis was er een daling. De euro/dollar noteerde op 1,0746. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0546 op de borden. De Amerikaanse tiensjaarsrente daalde naar 3,524 procent. Olie werd maandag 2,2 procent duurder. Maar vorige week daalde de olieprijs nog met circa 6 procent. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door de halfgeleiders. ASML boekte een winst van 6,4 procent. Besi steeg 6,1 procent en ASMI eindigde 5,8 procent hoger. Sowieso deden techaandelen het goed, met bijvoorbeeld Adyen dat 3,2 procent steeg en Prosus dat 2,0 procent won. Heineken en Wolters Kluwer waren de grootste dalers, maar de verliezen bleven beperkt tot 0,7 en 0,9 procent. In de AMX won Just Eat Takeaway 7,8 procent, PostNL steeg 6,2 procent en CTP noteerde 5,0 procent hoger. Fugro daalde 0,7 procent en droeg daarmee de rode lantaarn onder de Midkappers. In de AScX won Vivoryon 11,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een vers koopadvies van Warburg Investments voor Vivoryon met een koersdoel van maar liefst 41 euro.



Forfarmers verloor 3,7 procent. De Britse toezichthouder gaat alsnog een diepgaand onderzoek instellen naar de geplande joint venture tussen ForFarmers UK en 2Agriculture, nadat de door de bedrijven aangedragen oplossingen niet werden geaccepteerd door de CMA. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent hoger op 3.949,72 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

