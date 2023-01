Minder vraag naar luchtvracht - IATA

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale vrachtvervoer van luchtvaartmaatschappijen is in november gedaald met dubbele cijfers. Dit bleek maandag uit een rapport van de internationale brancheorganisatie IATA.

Het luchtvrachtvervoer, gemeten in tonnage vracht en gerekend naar het aantal kilometers, lag in november bijna 14 procent onder het niveau van een jaar eerder. En dat is ook 10,1 procent minder dan in november 2019, toen er nog geen coronacrisis was.

Volgens IATA is de korte termijn outlook positief, omdat het vierde kwartaal het piekseizoen is en er veel vraag is naar vrachtvervoer.

"Krimpende exportorders wereldwijd en de toenemende coronabesmettingen in China zijn redenen om goed op te letten", zei directeur Wille Walsh van IATA. Positief is dat de hoeveelheid wereldwijd verhandelde goederen iets steeg, terwijl de olieprijzen stabiliseerden en de inflatie vertraagde in november.

De capaciteit daalde in november met 1,9 procent op jaarbasis. Ook in oktober daalde de capaciteit al.

De dalingen waren vooral sterk in Azië, Europa en het Midden-Oosten. In Noord-Amerika en Afrika viel het mee en in Zuid-Amerika groeide het luchtvrachtvervoer.