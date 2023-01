Enkelcijferige omzetgroei Acuity Brands Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acuity Brands heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien stijgen, terwijl de winst daalde. Dit bleek maandag uit cijfers van de Amerikaanse concurrent van de Nederlandse verlichtingsspecialist Signify. Topman Neil Ashe sprak van solide resultaten. De omzet steeg in het kwartaal dat op 30 november eindigde met 7,8 procent op jaarbasis naar 998 miljoen dollar. De operationele winst daalde van 115 miljoen naar 109 miljoen dollar en de nettowinst ging van 88 miljoen naar 75 miljoen dollar, of 2,32 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden vooraf gemiddeld op 3,02 dollar. Bron: ABM Financial News

