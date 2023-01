Futures VS wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, voortbouwend op de koerswinsten van vrijdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,35 procent in het groen. Cijfers over de Amerikaanse dienstensector en banenmarkt voedden vrijdag de hoop dat de Federal Reserve binnenkort kan stoppen met het verhogen van de rente. "Na de ISM en de banen prijsden beleggers meteen een minder agressief pad van renteverhogingen door de Federal Reserve in", volgens Deutsche Bank. In één week is de marktverwachting voor de rente eind dit jaar met 10 bapispunten gedaald. "De Fed wil de Amerikaanse economie niet voor de lol in een recessie duwen. Het wil een krappere arbeidsmarkt, omdat dit in theorie de inflatie drukt", stelde Swissquote Bank. Voor vandaag is de agenda leeg. De euro/dollar noteert op 1,0680. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0646 op de borden. De olieprijs stijgt met ruim 3 procent. Bedrijfsnieuws Bed Bath & Beyond steeg voorbeurs 50 procent. De koersuitslagen zijn de laatste dagen wild bij dit aandeel. Mogelijk gaat bet bedrijf een faillissementsaanvraag doen om zo bescherming te krijgen tegen zijn schuldeisers.



Cincor steeg 144 procent na het bericht voorbeurs dat Astrazeneca het zal kopen voor een premie van zo'n 121 procent. CureVac steeg 27 procent voorbeurs. Het bedrijf meldde veelbelovende studieresultaten voor een covid-19 en griep-vaccin. Goldman Sachs gaat meer dan 3.00 mensen ontslaan vanaf deze week. De zakenbank rekent op zwaar weer dit jaar. Macy's rapporteerde vrijdag gemengde resultaten in het feestdagenseizoen. De omzet komt aan de onderkant van de vooraf afgegeven bandbreedte uit. Vrijdag begint het kwartaalcijferseizoen met onder andere zakenbank JP Morgan Chase en Bank of America die de boeken openen. Slotstanden Wall Street sloot vrijdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,3 procent tot 3.895,05 punten, de Dow Jones index won 2,1 procent op 33.630,61 punten en de Nasdaq noteerde 2,6 procent hoger op 10.569,29 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.