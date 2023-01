Europese beurzen weer hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 446,09 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 14.664 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.875 punten. De Britse FTSE 100 noteerde vrijwel onveranderd op 7.695 punten.

Er heerst euforie na het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Daaruit bleek dat de werkloosheid met 0,2 procentpunt daalde naar 3,5 procent, terwijl het aantal nieuwe banen in december 223.000 bedroeg tegen een verwachting van 200.000. "Sterke cijfers", zo oordeelde beleggingsadviseur Kevin Vertraete van Lynx. "We zien nu bovendien een daling in de loonstijgingen. Misschien zijn dit de eerste signalen dat de renteverhogingen een rem zetten op de arbeidsmarkt", aldus Verstraete.

Volgens SEB versterkte het banencijfer de hoop op een zachte landing voor de Amerikaanse economie en een lagere piekrente bij de Federal Reserve. "Dit zet de beurzen momenteel stevig hoger", zo stelde SEB.

"De Federal Reserve hoeft de beleidsrente niet veel verder te verhogen, misschien nog maximaal 50 basispunten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Bovendien lijkt de recessie een hele milde te worden. De arbeidsmarkt is nog steeds sterk, en met een historisch laag werkloosheidspercentage heeft bijna elke Amerikaan nog werk. Dat lijkt op een zogenaamd goldilocks-scenario."

Verder wees Wiersma van ING op de hoop op een snelle heropening van de Chinese economie en meer stimuleringsmaatregelen.

Volgens Lynx kijken beleggers deze week uit naar Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag. Goldman Sachs verwacht dat het gedaan is met tegenvallende inflatiecijfers en de zakenbank voorziet dat de inflatie in de Verenigde Staten dit jaar sterk daalt.

De Amerikaanse zakenbank schat de kans op een recessie in de Verenigde Staten dit jaar in op slechts 35 procent. De kans is groter dat het land een economische teruggang kan vermijden met een zachte landing, zo stellen economen van de zakenbank in een rapport.

Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen op vrijdag zal de aandacht trekken. Dan komen ook de eerste Amerikaanse bedrijven met jaarcijfers.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0677. De olieprijzen stegen met ruim 3 procent.

Bedrijfsnieuws

Argenx kwam vanochtend met een update over het vierde kwartaal. Daaruit bleek dat de omzet uit VYVGART sterker dan verwacht aantrok, aldus Degroof Petercam. Het aandeel daalde in Brussel met 3,4 procent.

UCB was juist de uitblinker in de Brusselse Bel20 met een koerswinst van 4,2 procent. In 2022 kwamen de resultaten aan de bovenkant van de verwachtingen uit, maar dat verraste volgens analisten niet heel erg.

In Amsterdam schreef ASML 3,0 procent bij. Eurofins Scientific won in Parijs 3,1 procent.

In Frankfurt steeg Sartorius met 3,3 procent en Heidelberg Cement met 2,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,4 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 2,3 procent tot 3.895,05 punten, de Dow Jones index won 2,1 procent op 33.630,61 punten en de Nasdaq noteerde 2,6 procent hoger op 10.569,29 punten.