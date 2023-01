Valuta: Amerikaanse dollar kwetsbaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro zou verder kunnen stijgen tegenover de dollar, als de markt meer overtuigd raakt dat de Federal Reserve het beleid weer zal versoepelen, terwijl de ECB blijft verkrappen. Lage aardgasprijzen en de heropening van China steunen de euro ook, volgens analist Chris Turner van ING. "Ondanks de ongunstige seizoensmatige trend voor de euro/dollar, denken wij dat druk zich aan het opbouwen is voor een verdere stijging", aldus Turner. De euro/dollar stijgt maandag 0,3 procent tot 1,0673, naar eerder een niveau van 1,0701 te hebben aangetikt. Geld zal waarschijnlijk uit dollarbeleggingen naar opkomende markten gaan en dat betekent dat de eurodollar richting 1.0735 tot 1,0785 kan gaan of zelfs naar 1,09, als het Amerikaanse inflatie weer zwak is aanstaande donderdag, aldus ING. Een onverwacht zwak cijfer van ISM voor de Amerikaanse dienstensector en een zwakker dan verwachte loongroei in het banenrapport afgelopen vrijdag heeft de dollar aanzienlijk laten dalen, zag Turner van ING. "Een cijfer onder 50 voor de dienstensector van ISM is één van de zekerste indicatoren dat we op een recessie afstevenen", zei Turner. Dit zou hebben bijgedragen aan een aangepaste verwachting voor rentecyclus van de Fed. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.