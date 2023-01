Beursupdate: AEX weer overtuigend hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 730,10 punten. Er heerst euforie na het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Daaruit bleek dat de werkloosheid met 0,2 procentpunt daalde naar 3,5 procent, terwijl het aantal nieuwe banen in december 223.000 bedroeg tegen een verwachting van 200.000. "Sterke cijfers", zo oordeelde beleggingsadviseur Kevin Vertraete van Lynx. "We zien nu bovendien een daling in de loonstijgingen. Misschien zijn dit de eerste signalen dat de renteverhogingen een rem zetten op de arbeidsmarkt", aldus Verstraete. Volgens SEB versterkte het banencijfer de hoop op een zachte landing voor de Amerikaanse economie en een lagere piekrente bij de Federal Reserve. "Dit zet de beurzen momenteel stevig hoger", zo stelde SEB. Op technisch vlak ziet analist Salah Bouhmidi van IG Nederland dat de dalende toppenlijn voor de AEX getest en doorbroken is. "De 735-740 zone geldt nu als voornaamste technische weerstand en een uitbraak daarboven zou indicatie kunnen zijn voor een aardige boost voor de index", aldus de analist. Volgens Lynx kijken beleggers deze week uit naar Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag. Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen op vrijdag zal de aandacht trekken. Ook komen dan de eerste Amerikaanse bedrijven met jaarcijfers. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0669. De olieprijzen stegen met circa 3,5 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML en Besi aan kop met winsten van twee tot drie procent. Ook Signify won met een plus van 2,7 procent aanzienlijk. RELX noteerde onderaan met een nipt verlies van 0,8 procent en sectorgenoot Wolters Kluwer daalde 1,0 procent. ING koerste licht lager vanwege een ex-dividend notering van 0,082 euro per aandeel. In de AMX schoot Just Eat Takeaway 8,3 procent omhoog. PostNL schreef met 4,3 procent ook aanzienlijk wat beurswaarde bij. OCI steeg 3,1 procent. WDP daalde juist licht. In de AScX won Vivoryon liefst 9,7 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een vers koopadvies van Warburg Investments voor Vivoryon met een koersdoel van maar liefst 41 euro.



Fastned schreef 4,9 procent bij en Ordina daalde juist 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

