Kepler tipt vastgoed als rente piekt

Beeld: Shurgard

(ABM FN-Dow Jones) Op het huidige dieptepunt van de vastgoedwaarderingen valt er bij veel aandelen veel waarde te halen. De schrijft Kepler Cheuvreux, maar de bank waarschuwt ook dat beleggers nog niet al hun geld moeten investeren, totdat duidelijk is hoeveel de rentes nog gaan stijgen. Als de beleidsrentes van centrale banken rond het huidige niveau stabiliseren, zou dit gunstig moeten zijn voor de koersen van vastgoedaandelen, denken de analisten. Een structureel hogere inflatie betekent meer potentieel rendement op de lange termijn bij vastgoed. Dit kan de onvermijdelijk daling van de vastgoedwaarderingen in de komende jaren enigszins opvangen. Groei zal weer hoger gewaardeerd worden, omdat het zeldzamer wordt. Kepler Cheuvreux haalt Wereldhave van de lijst van minst favoriete vastgoedaandelen in de Benelux. TAG Immobilien komt juist op de favorietenlijst. Ascencio krijgt een adviesverhoging van Houden naar kopen, terwijl het koersdoel stijgt van 56,00 naar 61,00 euro. Omdat er geen aankopen zijn gedaan, is de schuld gedaald, terwijl de portefeuille meer waard werd, en het dividend is aantrekkelijk. Retail Estates gaat van 72,00 naar 71,00 euro, terwijl het advies Houden blijft, na een goede prestatie vergeleken met sectorgenoten vorig jaar. De hoge rendementen op de magazijnen van Retail Estates bieden een bescherming tegen de stijgende rente. De afwaarderingen zullen daarom beperkt blijven, denkt Kepler. Shurgard blijft koopwaardig, met een koersdoel van 55,00 euro in plaats van 58,00 euro. Dit aandeel is niet gevoelig voor de hogere rente, door het type activiteit, namelijk opslagruimtes voor particulieren. Daarbij heeft het bedrijf laten zien de prijzen te kunnen verhogen en de bezettingsgraad hoog te houden. Xior blijft ook op de kooplijst staan, terwijl het koersdoel fors daalt van 48,00 naar 34,00 euro. Een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro lijkt van de baan, en daarmee ook de 'buy and hold' strategie van de kotmadam. Kepler Cheuvreux voorziet 200 miljoen euro aan desinvesteringen en ziet de outlook van 2,38 euro EPRA-winst per aandeel duidelijk risico lopen, maar dit zou al wel grotendeels in de koers zitten. Bron: ABM Financial News

