Goldman Sachs ziet inflatie dalen dit jaar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs verwacht dat het gedaan is met tegenvallende inflatiecijfers en de zakenbank voorziet dat de inflatie in de Verenigde Staten dit jaar sterk daalt. Vorig jaar viel de inflatie steeds hoger dan verwacht uit maar de laatste maanden worden de verschillen kleiner en zijn de cijfers vaak lager dan verwacht. De Amerikaanse zakenbank schat de kans op een recessie in de Verenigde Staten dit jaar in op slechts 35 procent. De kans is groter dat het land een economische teruggang kan vermijden met een zachte landing, zo stellen economen van de zakenbank in een rapport. Het arbeidstekort daalt geleidelijk omdat het aantal vacatures verder daalt en omdat de werkloosheid oploopt tot 4 procent, voorspellen de bankiers. De bank verwacht dit jaar lagere prijzen van basisgoederen door het herstel van de aanvoerketens, wat de belangrijkste aanleiding moet zijn van een lagere kerninflatie. Goldman Sachs voorziet dit jaar ook meer fusies en overnames. De verschuiving van technologie en de focus op duurzaamheid blijft bestaan en kan zelfs versnellen. De trend dat bedrijven hun organisatie vereenvoudigen door onderdelen af te splitsen is zeker versneld in 2022, volgens de bank. Bron: ABM Financial News

