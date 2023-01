'VS spreekt met Nederland, Japan en Zuid-Korea over verbod chipexport China' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De Verenigde Staten zijn in gesprek met Japan, Nederland en Zuid-Korea over een exportverbod voor halfgeleiders naar China. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag. In een interview stelde de Amerikaanse ambassadeur van Japan, Rahm Emanuel, dat alle partijen het akkoord moeten worden over een deal, wijzend op het belang van de medewerking van Nederland en Zuid-Korea. "Het zal veel werk kosten om tot een deal te komen", aldus Emanuel. Washington hoopt de drie landen op één lijn te krijgen met het invoeren van strikte maatregelen voor de export naar China. "Alle partijen zitten bij elkaar aan tafel, maar ieder land heeft belang bij een bepaalde uitkomst." Afgelopen maand meldde Bloomberg al dat Japan en Nederland in principe akkoord zijn met de Amerikaanse plannen om de export te beperken, maar tot een concrete deal is het nog niet gekomen. Bron: ABM Financial News

