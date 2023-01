AEX start handelsweek waarschijnlijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Afgelopen week kende de AEX al een uitmuntende jaarstart met een winst van ruim vijf procent op weekbasis op een slotstand van 724,26 punten.

Analisten wezen op diverse factoren die voor een optimistische stemming zorgden in Europa. Zo zijn er steeds meer signalen dat de inflatie afkoelt, waardoor de economische vooruitzichten verbeteren. Dat ziet ook econoom Chris Williamson van S&P Global naar aanleiding van cijfers over de Europese industrie van afgelopen week. Die bleek in december minder sterk te zijn gekrompen.

Wall Street kende daarentegen aanvankelijk een weifelende start van het nieuwe jaar. Donderdag daalde de S&P 500 index zelfs nog flink na een sterk banenrapport van de Amerikaanse loonstrookjesverwerker ADP, waardoor de hoop op een soepelere Federal Reserve leek te vervliegen.

Vrijdag volgde het officiële banenrapport en met een groei van 223.000 banen, was het rappport sterker dan verwacht. Het rapport bevatte voor beleggers echter ook een meevaller.

"De loonstijging liep terug van 5,1 procent naar 4,6 procent. Dus minder kans op een loonprijsspiraal. Het is nog altijd 4,6 procent meer kosten [voor bedrijven], maar het is minder dan verwacht", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam tegen ABM Financial News.

Het is de kleinste loonstijging sinds de zomer van 2021, en een signaal dat de inflatiedruk afneemt. En dat zal de Federal Reserve prettig vinden, voegde van Zeijl toe.

En zo leken beleggers er ook over te denken, want de koersen in New York liepen na een voorzichtige opening in de loop van de handelsdag steeds verder op en de S&P noteerde bij de slotzoemer uiteindelijk 2,3 procent in het groen. Op weekbasis klom de hoofdgraadmeter tijdens een verkorte handelsweek anderhalf procent. Techbeurs Nasdaq won op weekbasis een procent.

De Aziatische aandelenmarkten krijgen vanochtend, naast het positieve sentiment op Wall Street van vrijdag, ook een impuls door het nieuws dat China dit weekend besloot om weer quarantaine vrij reizen toe te laten, wat effectief het einde betekent van het zero-Covid-beleid waardoor de grenzen bijna drie jaar lang vrijwel gesloten zijn geweest.

De Hang Seng index in Hongkong klimt vanochtend ruim anderhalf procent, terwijl de Shanghai Composite de winst beperkt tot een half procent. Ook de beurs in Sydney beperkt de winst tot ongeveer een half procent. De KOSPI index in Seoel, met een zware weging van halfgeleiders, wint daarentegen 2,6 procent. De beurs in Japan is vandaag gesloten.

Ook de Amerikaanse olie-future zit vanochtend in de lift met een stijging van anderhalf procent naar 74,84 dollar per vat. Op weekbasis daalde de future afgelopen week echter nog met zes procent.

Start cijferseizoen

Deze week trappen de Amerikaanse financials het cijferseizoen af. Vrijdag is het de beurt aan BlackRock, Bank of America, Citi, JPMorgan en Wells Fargo.

Ook zullen beleggers met interesse in halfgeleiders donderdag letten op de kwartaalupdate van TSMC. En wie aandelen Signify bezit, kan vandaag een voorproefje krijgen van het vierde kwartaal met de cijfers van Acuity Brands.

Het cijferseizoen in Nederland komt nog niet op gang. Donderdag komt wel Fastned met cijfers. Maar meer bedrijven openen de boeken nog niet.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in december hard gedaald. In december daalden de volumes op de cash market met 24 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder was er ook sprake van een daling met 24 procent.

PostNL en vakorganisaties Bond van Post Personeel en CNV hebben na negen maanden een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024. Een belangrijk onderhandelingspunt was de loonsverhoging. Deze kan onder de nieuwe afspraken oplopen tot 9,5 procent voor de laagste schalen. Daarbij komt voor alle medewerkers nog een eenmalige uitkering van 1,5 procent over het jaarsalaris van 2022.

Ajax bereikte overeenstemming met Gerónimo Rulli over de transfer van de Argentijnse doelman naar Ajax. De Amsterdamse beursgenoteerde voetbalclub betaalt 8 miljoen euro voor de doelman aan Villarreal, Rulli's voormalige club. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 10 miljoen euro.

Adyen komt mogelijk onder druk te staan na een adviesverlaging door KeyBanc, zegt handelaar Bert van der Pol van Today's Group.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 2,3 procent tot 3.895,05 punten, de Dow Jones index won 2,1 procent op 33.630,61 punten en de Nasdaq noteerde 2,6 procent hoger op 10.569,29 punten.