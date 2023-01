'Goldman Sachs start woensdag met grote ontslagronde' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs gaat vanaf woensdag duizenden banen schrappen, in anticipatie op een moeilijk economisch jaar. Dat meldde persbureau Reuters maandag op basis van bronnen. De banen verdwijnen overal in het bedrijf, volgens het persbureau. Het zullen er naar verwachting iets meer dan 3.000 zijn maar het definitieve aantal staat nog niet vast. Als een verrassing komt de berichtgeving niet. Eind 2022 schreef Bloomberg al dat er een grote ontslagronde aan zat te komen. Volgens het persbureau zou het om bijna 4.000 werknemers gaan. Bron: ABM Financial News

