Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na een meer dan goede eerste handelsweek in 2023 en een sterk slot op Wall Street vrijdagavond.

IG voorziet een openingswinst van 96 punten voor de Duitse DAX, een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag stevig hoger gesloten.

Inflatiecijfers uit de eurozone en het Amerikaans banenrapport domineerden vrijdag.

De inflatie in de eurozone in december is opnieuw minder hard gestegen. De prijzen stegen op jaarbasis met 9,2 procent, tegen 10,1 procent een maand eerder. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,3 procent. De kerninflatie steeg juist van 5,0 naar 5,2 procent.

Een daling van de inflatie in de eurozone tot onder de 10 procent kan een lichte opluchting zijn voor markten en huishoudens, maar het zal de Europese Centrale Bank er niet van weerhouden om de rente te verhogen, zeiden analisten.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek later op de dag dat de werkgelegenheid in december is gestegen met 223.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 200.000 banen. De lonen stegen op jaarbasis met 4,6 procent. In november stegen de lonen echter nog met 5,1 procent.

ING sprak van een solide rapport, maar zag ook wat scheurtjes ontstaan. De vraag naar parttimers is voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit is volgens de bank een waarschuwingssignaal. De loongroei wijst erop dat de dynamiek op de arbeidsmarkt aan het verschuiven is. "Nu bedrijfsdata wijzen op een recessie, komen er moeilijkere tijden aan", zei ING-econoom James Knightley.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in november op maandbasis zijn gestegen met 0,8 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 2,8 procent. In Duitsland zette de detailhandel in november op maandbasis 1,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling 5,9 procent. En in Duitsland daalden de fabrieksorders.

Bedrijfsnieuws

Shell kwam vrijdagochtend met een eerste update over het vierde kwartaal. ING vond de update wat tegenvallen, terwijl RBC sprak van een gemengd bericht. Het aandeel won 2,1 procent in Amsterdam. In Parijs steeg Totalenergies met 1,3 procent.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een versnelde beoordeling van rozanolixizumab goedgekeurd en dat is positief nieuws voor UCB, zo oordeelden de analisten van ING vrijdag. Het aandeel steeg dan ook met 0,7 procent in Brussel.

In Frankfurt steeg Siemens Energy 3,5 procent en Infineon won 2,4 procent. Henkel was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 3,1 procent, terwijl Engie 3,0 procent verloor.

Euro STOXX 50 4.017,83 (+1,5%)

STOXX Europe 600 444,42 (+1,2%)

DAX 14.610,02 (+1,2%)

CAC 40 6.860,95 (+1,5%)

FTSE 100 7.699,49 (+0,9%)

SMI 11.144,54 (+0,8%)

AEX 724,26 (+1,4%)

BEL 20 3.846,55 (+1,0%)

FTSE MIB 25.180,35 (+1,4%)

IBEX 35 8.701,10 (+1,1%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen van start, nadat de beurzen vrijdag ook al hoger gesloten zijn.

Het zwaartepunten van de handelsdag lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport.

"De publicatie was een win-win-situatie vanuit het perspectief van de Fed, aangezien het aangaf dat de looninflatie afneemt terwijl de banengroei stabiel blijft", zei analist Peter Essele van Commonwealth Financial Network. "Gekoppeld aan het feit dat de algemene inflatie de goede kant op blijft gaan, is er een groeiende kans dat de Fed in staat zal zijn de economie zacht te laten landen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Amerikaanse dienstensector in december onverwacht is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 56,5 in november naar 49,6 afgelopen maand. De markt rekende op een beperkte daling tot 55,1.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in november op maandbasis gedaald met 1,8 procent.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,1 procent, ofwel 0,10 dollar, hoger op 73,77 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs meer dan 6,00 dollar lager.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond bereidt zich voor om binnen enkele weken faillissement aan te vragen. Het aandeel daalde donderdag met bijna 30 procent en noteerde vrijdag nog eens ruim 22,0 procent lager.

Costco steeg circa 7,5 procent, nadat de warenhuisketen zei dat de netto-omzet in december met 7 procent is gestegen tot 23,8 miljard dollar, terwijl de identieke omzet 5,5 procent steeg.

CytomX Therapeutics gaat samenwerken met moderna om therapieën voor oncologische en niet-oncologische aandoeningen te ontwikkelen. CytomX steeg circa 39,0 procent, terwijl Moderna ongeveer 4,0 procent won.

Tesla steeg circa 2,5 procent. Het bedrijf verlaagde voor de tweede keer in drie maanden de prijzen in China. Donderdag meldde het bedrijf dat het in december minder auto's heeft afgeleverd die in China zijn gemaakt dan in de voorgaande maand.

S&P 500 index 3.895,08 (+2,3%)

Dow Jones index 33.630,61 (+2,1%)

Nasdaq Composite 10.569,29 (+2,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 25.973,85 (slotstand 6 jan.)

Shanghai Composite 3.173,47 (+0,5%)

Hang Seng 21.303,63 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0680. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0646 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0605 op de borden.

USD/JPY Yen 131,84

EUR/USD Euro 1,0680

EUR/JPY Yen 140,79

MACRO-AGENDA:

08:00 Industriële productie - November (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Acuity Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)