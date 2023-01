Beleggers maken zich op voor cijferseizoen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een redelijk drukke week tegemoet met een goed gevulde macro-economische agenda en de eerste kwartaalcijfers. Maandag is de agenda nog vrijwel leeg, maar dinsdag 10 januari krijgen beleggers inzicht in de macro-economische ontwikkelingen in Nederland, met onder meer de consumptie en de inflatie. In Europa is er een werkloosheidscijfer. Woensdag zijn er de Amerikaanse olievoorraden en donderdag inflatiecijfers uit China en Amerika. Ook zijn er de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Vrijdag volgen dan inflatiecijfers uit Frankrijk en een serie cijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Ook is er het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de industriële productie in de eurozone. Bedrijfsresultaten Komende week trappen de Amerikaanse financials het cijferseizoen af. Vrijdag is het de beurt aan BlackRock, Bank of America, Citi, JPMorgan en Wells Fargo. Ook zullen beleggers met interesse in halfgeleiders donderdag letten op de kwartaalupdate van TSMC. En wie aandelen Signify bezit, kan maandag een voorproefje krijgen van het vierde kwartaal met de cijfers van Acuity Brands. Het cijferseizoen in België en Nederland gaat nog niet van start. Donderdag komt Fastned met cijfers. Maar meer bedrijven openen de boeken niet. Wel komen Argenx en Galapagos wellicht in beweging na hun presentaties op een Healthcare-bijeenkomst van JPMorgan aan het begin van de week. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.