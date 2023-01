Jack Ma geeft controle over Ant Group op - media Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Oprichter jack Ma geeft de controle over Ant Group op. Dit meldde persbureau Reuters dit weekend. Ant is de fintech-tak van Alibaba, de Chinese e-commerce-gigant opgezet door Ma. Eind 2020 zou Ant een beursnotering krijgen, de grootste IPO ooit, maar na een speech waarin Ma stevige kritiek uitte op het Chinese beleid, werd deze halsoverkop afgeblazen. En ook Ma verdween maandenlang van de radar. Ant zou niet aan alle voorwaarden voor een beursnotering voldoen, zei de toezichthouder destijds in een korte verklaring. Om welke voorwaarden het exact ging, bleef onduidelijk. Volgens Reuters heeft Ma een belang in Ant van 10 procent. Maar zijn stemrecht overtreft de 50 procent. Dit wordt nu volgens het persbureau verlaagd naar iets meer dan 6 procent. Mogelijk dat deze stap van Ma de beursplannen van Ant weer nieuw leven weet in te blazen. Bron: ABM Financial News

